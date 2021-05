Ribaltare il 3-0 dell’andata e concedersi un’altra chance per sognare la Serie A: è questo l’obiettivo del Monza che scende in campo nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B contro il Cittadella. Agli uomini di Brocchi servirà una vera e propria impresa e per i betting la vittoria non è un miraggio vista la quota di 1,90 mentre il successo del Cittadella si trova a 4,10 con il pari che vale 3,10 volte la posta. Per accedere alla finale, però, i brianzoli dovranno vincere con 3 gol di scarto: il 3-0 si gioca a 20 mentre il 4-1, altro risultato che varrebbe il passaggio del turno per gli uomini di Brocchi, vale 40 volte la posta in palio. Tra i protagonisti ci sarà Mario Balotelli, chiamato a guidare l’attacco alla ricerca di un rimonta che avrebbe il sapore dell’impresa: un gol dell’ex Milan vale 7 volte la posta mentre una doppietta di SuperMario la quota sale 14. Una tripletta, invece, appare improbabile e pagherebbe 110 volte la posta.