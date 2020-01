Sette squadre in sei punti a cavallo tra la zona playoff e quella per la promozione diretta. In Serie B, l'ultimo posto utile per il passaggio diretto (dando ormai per scontato il primo posto del Benevento) accende la sfida nelle previsioni dei betting analyst, dove a spuntarla - nonostante la sconfitta di domenica scorsa - è il Crotone di Stroppa alla pari con il Frosinone. I rossoblù aprono le scommesse sul secondo posto (al momento a +1) a quota 4,00, come la squadra di Nesta, che nononstante l'attuale quinto posto, a -4 dall'obiettivo, riscuote la fiducia degli analisti. Terzo posto in lista per un'altra "big" del campionato, il Chievo, solo settimo (a -5) ma offerto a 6,50, proprio davanti al Pordenone (7,50) che attualmente occupa la seconda posizione. Stessa quota per il Perugia, mentre con la Salernitana - tornata in alto grazie alle due vittorie consecutive contro Pescara e Cosenza - si sale a 10,00. Lontanissima invece l'Entella, che al sesto posto chiude il gruppo delle top 8, ma solo a 20,00.