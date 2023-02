Ennesima ripartenza per Giuseppe Rossi.



L'attaccante italo-americano, ormai trentaseienne ed attualmente svincolato, dopo essersi allenato per alcune settimane con la Spal ha deciso di ridiventare a tutti gli effetti un tesserato biancazzurro.



Già nel passato campionato l'ex attaccante di Fiorentina e Manchester United aveva militato con gli estensi, interrompendo però la propria esperienza in primavera, a seguito dell'ennesimo infortunio. Non prima però di aver contribuito con tre reti molto importanti alla salvezza della squadra.



Ora il sodalizio sta per rinnovarsi, con Pepito atteso entro la fine di questa settimana dalla firma che lo legherà agli emiliani fino al termine di questa stagione.