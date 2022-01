La vittoria all'ultimo minuto con la Cremonese apre la strada per il ritorno in vetta, ma prima il Lecce dovrà superare lo scoglio Vicenza nel recupero di Serie B in programma domani. Un compito che per i bookmaker dovrebbe risultare piuttosto agevole per Baroni e i suoi, finora imbattuti in casa e favoriti a 1,37. Dello stesso avviso anche gli scommettitori, che nel 68% dei casi hanno scelto i salentini. Strada in salita invece per l'ultima in classifica, data a 8,60 (con l'11% delle scelte) e con il pareggio a 4,45. L'ultimo confronto al Via del Mare, a fine 2020, si è chiuso 2-1 per i padroni di casa e lo stesso punteggio stavolta pagherebbe 8,24. Il Lecce intanto è tornato a volare nelle scommesse sulla promozione, dove è primo a 1,45 davanti a Benevento (1,75) e Brescia (1,90). Fiducia dagli analisti anche per il primo posto a fine campionato, in quota a 2,75.