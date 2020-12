Pochi giorni fa ha firmato il suo primo contratto da professionista con il PSG, dove si allena già regolarmente con la prima squadra. Denis Franchi, giovanissimo portiere friulano, potrebbe però tornare in Italia per giocare con più costanza e avviare così la sua carriera tra i "grandi". I francesi - a cui è legato fino al 2023 - sarebbero disposti a cederlo in prestito: su di lui ci sarebbero diversi club nostrani, dal Chievo alla Salernitana all'Empoli, fino al "suo" Pordenone, che lo riporterebbe volentieri a casa già nei prossimi mesi.