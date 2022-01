Secondo quel che riporta BresciaOggi, Rodrigo Palacio ha rifiutato una proposta del Banfield per fare ritorno in Argentina a partire da subito. L'ex attaccante di Bologna e Inter, attualmente al Brescia, non sembra voler fare ritorno in patria, anche se sono previsti nuovi tentativi e le Rondinelle avrebbero in mente di cautelarsi chiedendo La Mantia all'Empoli.