Entrambe hanno pareggiato nella prima giornata di Serie B, ma per lo scontro diretto le prospettive di Palermo e Cremonese sono diversissime, almeno in quota. Dopo lo 0-0 con la Salernitana, i rosanero debutteranno al Barbera, dove tra campionato e Coppa Italia sono imbattuti dallo scorso febbraio. Un bilancio che spinge la squadra di Tedino sul tabellone Microgame, dove il primo successo è offerto a 1,75. Lontani i grigiorossi, che pagano il cammino a rilento in trasferta della scorsa stagione: l'ultima vittoria fuori casa risale a nove mesi fa, e stavolta il «2» vale 5,30, mentre per il pareggio si scende a 3,30. Nei quattro incroci più recenti, però, la Cremonese è sempre riuscita ad andare a segno contro i rosanero e ci sono buone possibilità anche stavolta visto l'1,58 offerto per la rete della squadra ospite. Il quinto Goal consecutivo pagherebbe invece 1,88, mentre per l'Over si sale a 2,05.