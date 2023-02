La 25esima giornata di Serie B sarà ricca di scontri diretti: il Frosinone sta giocando un campionato in stile Napoli ma a Palermo la serie di sei vittorie consecutive è a rischio, visto che il successo della capolista in Sicilia è proposto a quota 2,33 sulla lavagna scommesse. Del resto i siciliani nonostante la recente sconfitta con il Genoa sono tornati a dire la loro in zona promozione e sabato alle 14:00 contro i ciociari cercheranno di essere la sorpresa di questo turno per un segno 1 proposto a 3,10. Nel posticipo della domenica il Genoa, incassato il punto di penalizzazione per i mancati adempimenti Irpef, proverà a sfruttare la 25esima giornata per accorciare la distanza in classifica rispetto al Frosinone, anche se il segno 2 sul campo del Modena è alto a 2,32. Tra i match in primo piano c’è anche Bari-Cagliari, che potrebbe rivoluzionare la situazione nell’ultimo gradino del podio. Ranieri ha riportato fiducia tra i sardi, ma i pronostici della vigilia danno i pugliesi davanti per un segno 1 a quota 2,21 su Betaland, contro il pareggio a 3,25 e il successo del Cagliari a 3,35. Lo scontro diretto potrebbe permettere alla Reggina di ritrovare il sorriso dopo tre ko consecutivi, ma il segno 2 in casa del Cittadella non è per nulla scontato a quota 2,77, quota molto simile (2,70) rispetto a quella proposta per la vittoria del Sudtirol con il Cosenza. La gara più calda sarà invece Perugia-Ternana, con le Fere che si presentano all’appuntamento del derby con una vantaggio di otto punti sui rivali. Le quote Betaland danno comunque favoriti i perugini di Castori, bancati vincenti a 2,03, mentre gli uomini di Andreazzoli cercano un colpo a quota 3,60.