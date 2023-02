Palermo e Frosinone si incontrano nella sfida valida per la 25^ giornata di Serie B, in una partita molto sentita soprattutto per Fabio Grosso, che in rosanero ha vissuto anni importanti della propria carriera da giocatore: due stagioni e mezza culminate con la chiamata ai Mondiali del 2006, iniziati da riserva e conclusi da assoluto protagonista. L'allenatore gialloblu torna per la seconda volta da allenatore avversario al "Barbera", a quasi cinque anni dalla prima, quando era alla guida del Bari, e lo fa da capolista. Secondo gli esperti di 888sport, il Frosinone, che arriva da sei vittorie di fila, è favorito per il successo a 2,35, contro quello del Palermo, in piena lotta per la zona playoff e battuto nell'ultima giornata dal Genoa dopo nove risultati utili consecutivi, a 3,15, con il pari a 3,05. Per quanto riguarda il totale dei gol, l'Under 2,5 è visto decisamente in vantaggio (1,61) sull'Over 2,5 (2,25), mentre il "Goal" è dato a 1,89, mentre il "No Goal" a 1,84. Numeri che si riflettono sulle quote dei risultati esatti: l'1-1 è quello considerato più probabile, pagando 6 volte la posta, seguito dallo 0-1 a 7 e dallo 0-0 a quota 8.