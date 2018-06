Gara all’attacco per il Palermo nella prima parte della finale playoff di Serie B, in programma domani. Al Barbera, dove i rosanero hanno perso solo tre partite in tutta la stagione, Stellone e i suoi cercheranno il risultato pieno contro il Frosinone, a cui potrebbe bastare anche il pareggio sia per la migliore posizione in classifica nella stagione regolare, sia in vista del ritorno allo Stirpe. Quotisti e scommettitori puntano dunque sull’«1», in una partita che comunque si prevede molto equilibrata: sul tabellone 888sport.it il Palermo (imbattuto nelle ultime quattro partite con i ciociari) è avanti a 2,20 ed è stato scelto nel 40% delle giocate. Buona la percentuale di preferenze anche per il pareggio, dato a 3,15 e pronosticato nel 35% dei casi; per il Frosinone l’offerta sale a 3,40, con il 25% delle preferenze. I tre confronti diretti più recenti sono finiti tutti in Under e No Goal, anche stavolta favoriti: una partita da meno di tre reti complessive è data a 1,56, la possibilità che almeno una delle due squadre chiuda a zero gol vale 1,75.