Palermo-Salernitana (calcio d'inizio alle ore 21) è l'anticipo che apre la 19esima giornata di campionato in Serie B, la prima nel girone di ritorno. I padroni di casa, reduci dal passaggio di proprietà da Zamparini al presidente inglese Richardson, si sono laureati campioni d'inverno e si presentano a questa sfida da primi della classe con 13 punti in più degli ospiti. Stellone deve fare a meno dello squalificato Bellusci oltre agli infortunati Nestorovski, Mazzotta e Aleesami. Dall'altra parte il nuovo allenatore Gregucci non può contare sullo squalificato Castiglia e sugli indisponibili Schiavi, Bernardini, Odjer e Di Gennaro.