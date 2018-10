Secondo posto in classifica e quattro vittorie nelle ultime cinque partite. È il brillante bilancio del Palermo alla vigilia dell'anticipo di Serie B contro il Venezia, che dopo i playoff raggiunti lo scorso anno (e da cui fu eliminato proprio dai rosanero) è per ora fermo al quartultimo posto, con soli cinque punti. Numeri diversissimi che in quota premiano la squadra di Stellone: la vittoria al Barbera vale 1,73 sul tabellone Snai, contro il 5,25 del Venezia, finora sempre ko in trasferta. Per il pareggio, centrato due volte nell'ultima stagione, l'offerta è a 3,40. Nelle tre trasferte palermitane più recenti, gli arancioneroverdi non hanno mai segnato: stavolta realizzare un gol è un obiettivo a a 1,57, mentre per entrambe le squadre a segno i quotisti dicono 1,87. Sul tabellone dei marcatori gli occhi sono puntati su Ilija Nestorovski: il macedone a segno per il Palermo (sarebbe la quinta volta in campionato) pagherebbe 2,75, poco più avanti rispetto George Puscas, dato a 3 volte la posta.