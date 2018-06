Palermo favorito nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B: il successo dei siciliani sul Venezia, dopo il pareggio dell’andata, sul tabellone di Microgame si gioca a 2,05. Gli ospiti partono in salita, il successo esterno vale 3,85, mentre per un’altra X le giocate pagano 3,15. Nella stagione regolare è finita 0 a 0 al Barbera, nel girone di andata: un nuovo finale senza reti nella lavagna del risultato esatto pagherebbe 6,50 volte quanto puntato, mentre l’offerta più bassa è il 5,25 proposto per l’1-0. Per un match sotto le tre reti la quota è a 1,57, sull’Over la proposta si alza fino a 2,30. Meno netta la differenza in quota tra Goal e No Goal: per entrambe le squadra in rete si scommette a 1,98, mentre con almeno una delle due a secco ogni euro puntato ne vale 1,75 in vincita.