Latorna in campo con l'anticipo della trentesima giornata, che mette di fronte. Una sfida dal sapore di Serie A, fra due squadre che sono in piena lotta non solo per un posto ai playoff, ma anche per un posto per l'accesso diretto al campionato più nobile. Il, attualmenteseconda, viene dalla vittoria sul Bari e vuole proseguire nella striscia positiva. Anche per ilil match Barbera risulterà cruciale, in quanto occupa attualmente ilin classifica e vincendo potrebbe portarsi a 2 punti dal Venezia. Calcio d'inizio alle 20.30, il match sarà visibile su Sky, Dazn e Now TV.: Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini: Joronen; Sverko, Idzes, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli

