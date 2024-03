Venezia, il presidente Niederauer: 'Creditori grazie per la pazienza. In arrivo nuovi soci dagli USA, trattiamo con Cerberus e altri fondi'

Il Venezia sogna la promozione in Serie A. Intanto il presidente statunitense Duncan Niederauer è al lavoro per risolvere i problemi finanziari: "Troveremo un'intesa con Bayern e Leuven per i ban su Cuisance ed Henry, abbiamo ancora altre pendenze da saldare. Stiamo facendo del nostro meglio per parlare con i nostri creditori, li ringrazio per la pazienza che stanno avendo in questo momento".



NUOVI SOCI - "Nell'arco di un paio di settimane entreranno in società alcuni privati, miei amici statunitensi - spiega Niederauer come si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Per quanto riguarda il fondo, è vero che abbiamo intavolato un dialogo con Cerberus, ma non è l'unico. Spero che quando ritornerò, avrò notizie più sicure. Negli ultimi 3 anni abbiamo speso circa 50 milioni di euro: 35 per prendere giocatori, 15 in infrastrutture, di cui 14 già saldati. Non metto pressione alla squadra, il mio motto è passo dopo passo, adesso puntiamo su Como, ma possiamo centrare la promozione in Serie A".