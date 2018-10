Cosimo Sibilia, presidente della Nazionale Dilettanti, commenta così, all'Ansa, la sentenza del Tar del Lazio relativa al campionato di Serie B: "Sono dispiaciuto per la Figc e per tutta la nuova governance che questa decisione sia arrivata all'indomani dell'elezione a Presidente Federale di Gabriele Gravina. Ma, purtroppo, si è verificato quanto avevo previsto e pubblicamente dichiarato anche nel corso dell'Assemblea federale di lunedì scorso. Con questa decisione del TAR Lazio si pone il sigillo finale a quella che, senza mezzi termini, ho definito come la più dannosa gestione Commissariale che la Figc potesse avere".