Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, parla a Quotidiano di Puglia, dicendo la sua sulla Serie B: "Questo è un super campionato di B, il Parma ha la rosa migliore, più competitiva, ritornerà, per il Monza non sarà un’annata facile. Il Pisa non so se potrà tenere fino alla fine questo passo. Ci sono andato più volte ed ho respirato un‘aria di entusiasmo coinvolgente. Tiene bene anche il Perugia, che il Lecce affronterà dopo l’Ascoli e poi ci sarà il Brescia che vuole la A ad ogni costo. Sarà un trittico di grande impegno dal quale possono arrivare grandi conferme per i salentini"