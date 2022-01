Sarà la prima volta che si incontreranno nel campionato cadetto ma si sono già affrontate in serie A nello scorso campionato con i calabresi in grado vincere sia in casa allo Scida di Crotone (2 a 1) che al Tardini di Parma (3 – 4). Domenica prossima, alle 14:30, un inedito confronto attende, dunque, due squadre che ambivano ad una stagione da protagonisti ed invece occupano la parte bassa della classifica con i padroni di casa invischiati nella lotta alla retrocessione per aver raccolto appena tredici punti in diciannove gare disputate. Certamente migliore la posizione in graduatoria dei crociati che hanno al proprio attivo ventitré punti, troppo pochi per rientrare in zona playoff congrui, per ora per tener lontana la zona retrocessione. Il Parma è reduce in campionato dalla sconfitta di misura in quel di Frosinone e non vince in casa ormai da quattro gare consecutive dove ha raccolto appena due punti. Di contro il Crotone ha all’attivo una mini serie di risultati utili consecutivi grazie al pari di Como, l’unico punto stagionale sinora all’attivo fuori casa, e al tondo successo per 4 a 1 in casa contro il Pordenone. Beppe Iachini il tecnico dei padroni di casa sicuramente proporrà Buffon in porta con il supporto di una difesa a tre con Danilo al centro, Osorio a destra e Cobbaut a sinistra. Vasquez di supporto sulla trequarti per il tandem d’attacco Mihaila e Inglese. Rispoli e Costa saranno invece gli esterni con Sohm e Schiattarella a dare supporto al centrocampo. L’attacco dei calabresi, invece, avrà ancora una volta il punto di riferimento in Samuele Mulattieri, sette reti all’attivo sinora in campionato, il giocatore più utilizzato dal tecnico Francesco Modesto. L’alternativa Marco Maric in grado di andare in gol quattro volte nelle ultime tre uscite. Giannotti e Borello si proporranno di supporto sulla trequarti. Nel reparto arretrato, che subisce gol da ben venti partite consecutive in campionato, Festa troverà posto tra i pali con Canestrelli centrale, Visentin terzino destro e Cuomo a sinistra. Mogos, Awua, Vulic e Sala formeranno, infine, il filtro di centrocampo. Sulla lavagna di BetFlag è il Parma la squadra favorita in virtù dell’1 proposto a 1,75, distante dal 2 a 4,85 e con l’X che moltiplica per 3,40.