Nell’anno del ritorno in Serie B il Parma, alla luce di una campagna acquisti estiva importante, non pensava di vivere una stagione così difficile. I ducali sono attualmente tredicesimi e cercano di recuperare punti in ottica playoff, stesso obiettivo anche del Cittadella, avversario del match che apre il programma della 29esima giornata di Serie B, distante però solo un punto dall’Ascoli ottavo. Per gli esperti nell’incontro di venerdì i favori del pronostico sono per i padroni di casa, in quota a 2,08 contro il 3,40 del successo dei veneti. Fissato a 3,35 invece il segno «X». Gigi Buffon punta a tenere la sua porta inviolata, come in occasione dell’ultimo successo interno contro la Spal dello scorso 26 febbraio: un’altra vittoria dei parmensi senza subire gol si gioca a 3,50, quota che sale a 5,75 nel caso fosse il Cittadella a violare il “Tardini” senza permettere agli avversari di andare in rete. Nel match di andata del “Tombolato” sempre Buffon si rese protagonista neutralizzando il rigore al giovane Antonucci, con l’assegnazione di un penalty anche venerdì sera offerta a 3 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in pole position c’è l’1-1 a 6,40, seguito dall’1-0 a 7. Vale invece 11,50 un colpo esterno per 1-2.