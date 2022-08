Debutto di lusso per la Serie B 2022/2023, con Parma e Bari protagoniste del primo appuntamento del campionato. Dopo le vittorie in Coppa Italia contro Salernitana e Verona, le due squadre si troveranno nell'anticipo di domani sera al Tardini, dove il Parma parte favorito secondo i bookmaker: la vittoria all'esordio di Buffon e compagni è data a 1,85, ed è stata scelta dal 50% degli spettatori. Sulla carta sarà invece un debutto in salita per i biancorossi, il cui blitz al ritorno in Serie B sarebbe un'impresa da 4,25 (su cui è andato il 22% delle giocate), mentre per il pareggio la quota sale a 3,40. Dopo la tripletta con il Verona, Mignani potrebbe puntare ancora su Cheddira, l'ex di giornata: un altro gol dell'attaccante si gioca a 3,75, mentre per il Parma il primo nome è Tutino a 2,75. La squadra di Pecchia, intanto, è in prima fila nelle scommesse sulla promozione: il ritorno in A a fine stagione è dato a 2,50, e meglio dei gialloblù fanno solo Genoa e Cagliari, entrambe a 1,80. A quota più alta è invece il colpo del Bari, il cui ritorno nella massima serie dopo oltre dieci anni pagherebbe 9 volte la posta.