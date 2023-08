In Serie B la griglia di partenza per la vittoria finale, così da succedere al Frosinone nell’albo d’oro della manifestazione, vede tre formazioni davanti: Parma, Sampdoria e Spezia. Gli esperti ritengono le due compagini liguri, retrocesse lo scorso anno, e i gialloblù, orfani di Buffon, le squadre da battere visto che partono alla pari essendo offerte a 5,00. Solo il Parma ha scelto la linea della continuità confermando Fabio Pecchia mentre sia Andrea Pirlo, con la Samp, e Massimiliano Alvini, alla guida dello Spezia, sono a caccia di rivincite. Solo i doriani, ma nel lontano 1967, hanno trionfato in cadetteria. La Serie B, da sempre, è campionato complesso dove possono esserci grandi sorprese al pari di cocenti delusioni. Vuole sovvertire i pronostici la Cremonese, terza formazione proveniente dalla Serie A, che con Ballardini ancora al timone punta a un ritorno immediato tra i grandi. I grigiorossi che terminano la classifica al primo posto si giocano a 6,00. Si affida invece alla storia il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero hanno trionfato 5 volte in Serie B: le ultime due sono giunte a distanza di 10 anni l’una dall’altra, 2004 e 2014. Quest’ultima vedeva in squadra giocatori del calibro di Franco Vázquez, Andrea Belotti e Paulo Dybala. Il successo del Palermo è in quota a 7,50. Il resto del gruppo appare staccato al momento ma, come detto, il resto del gruppo punta deciso a cambiare le carte in tavola: il successo del Venezia è dato a 9,00, quello del Bari a 16 mentre il trionfo di una tra Como, Pisa e Sudtirol pagherebbe 25 volte la posta.