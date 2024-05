Serie B, parte la caccia alla promozione: Palermo avanti sulla Samp, in quota sfida del gol Brunori-De Luc

Inizia la corsa dei playoff incon il turno preliminare fra, sesta e settima nella stagione regolare della cadetteria. I rosanero, assenti in Serie A dal 2017, sognano la promozione mentre per i blucerchiati è l'occasione di risalire dopo un solo anno di “purgatorio”. Nella sfida secca del Renzo Barbera, il fattore campo potrebbe essere decisivo secondo gli analisti: gli uomini di Michele Mignani sono infatti favoriti, tra 2,30 e 2,35 sulla lavagna. Se la vittoria della squadra di Pirlo vale 3 volte la posta, il pareggio, che porterebbe le squadre ai supplementari, è offerto a 3,30.

Tra i bookmaker regna l'incertezza sul numero di goal: quote in equilibrio infatti tra Under e Over, rispettivamente a 1,90 e 1,80. L'1-1 è in pole position, fra i risultati esatti, a 6 volte la posta, seguito dall'1-0 a 8,50 e dallo 0-1 a 10. Vale 12 sulla lavagna il 2-2, esito finale dell'ultimo confronto diretto.MARCATORI – Nella sfida dei bomber fra Matteo Brunori e Manuel De Luca, favorito il centravanti palermitano a 2,80 contro i 3,20 della punta doriana. Sul fronte Samp in evidenza Fabio Borini a 3,70, autore di una tripletta nell'ultima gara di campionato a Catanzaro.