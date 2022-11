Il Genoa perde lo scontro diretto con la Reggina, facendosi raggiungere al secondo posto in classifica proprio dai calabresi, ma mantiene la vetta delle favorite secondo gli esperti di Snai, che vedono la formazione di Blessin vincente del campionato a 2,75, in vantaggio sul Frosinone, capolista in Serie B e reduce da cinque vittorie consecutive, offerto a 4,50. Al terzo posto avanza la Reggina di Pippo Inzaghi, offerta a 9, in vantaggio su un terzetto formato da Parma, Cagliari e Bari, tutte a 10 volte la posta. Leggermente più attardata la Ternana di Cristiano Lucarelli, protagonista di un ottimo avvio di stagione, in quota 12, seguita da Brescia e Ascoli a 15. Molto più lontane invece la Spal di De Rossi, ancora imbattuta dall’arrivo del tecnico romano, e il Benevento di Fabio Cannavaro, sempre più in crisi di risultati, proposte entrambe a 50.