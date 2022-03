Una classifica cortissima, con soli dieci punti di differenza tra la capolista Cremonese e l’ottava della classe, l’Ascoli. Una bagarre che a sette giornate rende del tutto incerto e aperto ogni pronostico sulle possibili formazioni promosse alla prossima Serie A. Tuttavia per gli esperti la favorita d’obbligo rispetta l’attuale classifica, con la Cremonese a 1,60 leggermente in vantaggio sul Lecce, attualmente quarto in classifica, offerto a 1,65. Vale invece 1,85 volte la posta la promozione in massima serie di una tra Pisa e Lecce, rispettivamente al secondo e terzo posto. Cercano di scalare posizioni e ritornare in zona promozione diretta il Brescia, distante quattro punti dal Pisa e il Benevento, ora a -7 dai toscani ma con una gara da recuperare, entrambe proposte a 2,50. Più attardate invece il Frosinone di Fabio Grosso, fissato a 5,50 e l’Ascoli in quota a 7,50, con le due formazioni impegnate principalmente a consolidare l’accesso ai playoff utile poi per ribaltare i verdetti emessi dalla classifica dopo le “prime” 38 giornate