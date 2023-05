La stagione regolare della Serie B entra nella sua fase decisiva e conclusiva e si apre proprio questa sera con l'anticipo del 36esimo e terzultimo turno di campionato. Alle 20.30 al "Curi" di Perugia arriva un Cagliari ormai proiettato verso gli imminenti playoff per provare a riconquistare la Serie A al primo tentativo.



Dopo due pari consecutivi, assume invece un'importanza fondamentale per gli uomini di Castori il match di stasera in chiave salvezza. Il Perugia non vince in campionato dallo scorso 18 marzo e si trova attualmente a sole due lunghezze dal quindicesimo posto che varrebbe la permanenza in Serie B.