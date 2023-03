Coda contro Strelec, Gudmundsson contro Menez, ma la vera sfida tra bomber in Genoa-Reggina di stasera è in panchina, tra i due campioni del mondo Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblù, e Filippo Inzaghi, allenatore dei calabresi che stazionano a 42 punti in classifica, al settimo posto, 14 lunghezze dietro al Genoa secondo con 30 giornate di campionato in archivio.



I liguri vogliono accelerare verso la promozione diretta e dopo il 3-0 rifilato a domicilio al Brescia sono pronti a ricevere nel fortino del Ferraris la Reggina che non riesce a mantenersi nel solco delle buone prestazioni offerte nel girone d'andata. Il Cagliari di Ranieri nell'ultima giornata ha banchettato al Granillo uscendo trionfante per 0-4. Il Genoa ha perso solo una partita in casa. La Reggina ha perso le ultime 4 trasferte giocate. Sembra tutto già scritto, ma in Serie B mai dire mai.