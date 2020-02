In ballo ci sono punti pesanti per la corsa al piazzamento playoff e anche per questo il testa a testa tra Pescara e Cittadella è per gli analisti il più equilibrato del turno di Serie B. Dopo il primo ko della sua gestione, Legrottaglie torna all'Adriatico per cercare una vittoria che ai biancoazzurri manca dal 2013. Da allora, contro i veneti, sono arrivati solo due pareggi e cinque ko consecutivi nei cinque incroci più recenti. La scossa da tre punti con relativo sorpasso in classifica (i granata sono ottavi a +1) si gioca a 2,60, con Venturato e i suoi che inseguono a 2,80. Più in altro il segno «X», assente dal 2015 e stavolta offerto a 3,10. In campo il duello più interessante sarà tra i trascinatori delle due squadre, protagonisti anche nella classifica marcatori: da una parte Cristian Galano, finora a 11 gol con gli abruzzesi (alle spalle del capocannoniere Iemmello), dall'altra Davide Diaw, a 10 reti. Con entrambi gli attaccanti in campo spicca la quota dell'Over (almeno tre reti complessive), centrato negli ultimi due precedenti e ora a 2,10. Il tabellone del risultato esatto rimane invece più prudente e lancia l'1-0 a 7,50, seguito a stretto giro dallo 0-1 a 8,00, secondo Agipronews.