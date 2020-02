È Pescara-Cittadella l’anticipo della 24esima giornata di Serie B. Allo stadio Adriatico la squadra di Nicola Legrottaglie, decima in classifica con 32 punti, affronta quella di Roberto Venturato, ottava a 33 punti. Entrambe le squadre cercano dunque una vittoria per restare in zona promozione, col secondo posto occupato da Crotone, Spezia e Frosinone nel mirino (le tre quadre sono a 37 punti). Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato.