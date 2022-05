Dopo la gara d'andata è ancora tutto da decidere tra Pisa e Benevento. L'1-0 conquistato dai giallorossi nella sfida del 'Vigorito' dà un leggero vantaggio alla formazione ospite, ma nella trasferta in Toscana non sarà facile difendere il risultato. Per questo i betting analyst vedono leggermente favoriti i padroni di casa nel match dell'Arena Garibaldi, dove l'«1» si gioca a 2,42. Un pronostico piuttosto equilibrato quello della sfida di sabato, con la vittoria del Benevento fissata a 3,03, mentre il pari è quotato 3,28. Alla squadra ospite basta un pareggio per portare a casa l'accesso alla finale: l'opzione doppia chance «X2» è vista a 1,55. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, che manderebbe i sanniti alla sfida decisiva, quotato 6,10. Segue l'1-0, che in virtù di un miglior piazzamento permetterebbe al Pisa di volare in finale: la quota per il successo di misura dei toscani è 8.