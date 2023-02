Riparte la Serie B con la 25esima giornata e l’anticipo del venerdì. Alle 20:30, appuntamento all'Arena Garibaldi per la sfida tra Pisa e Venezia. La squadra di D'Angelo arriva dalla vittoria in trasferta contro la Reggina, un 2-0 al Granillo frutto di un’ottima prestazione dei toscani. Anche la squadra di Vanoli è reduce da un momento positivo, dopo due successi nelle ultime due partite che hanno tirato i lagunari fuori dalla zona retrocessione e playout.



PUNTI PESANTI - Per i toscani, un successo sarebbe pesantissimo per le prospettive sulla corsa playoff. Gli arancioneroverdi, dopo la risalita, mirano a mantenere a debita distanza le zone calde della classifica per una seconda parte di stagione che potrebbe aprire anche qualche prospettiva in più con qualche altro risultato positivo in serie.