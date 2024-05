Serie B, playoff: i bookie vedono la Cremonese in finale, in quota gol il Catanzaro punta su Iemmello per il colpo esterno

Dopo il 2-2 di martedì allo Stadio Nicola Ceravolo,si sfidano sabato, al Giovanni Zini, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Gli analisti puntano sui grigiorossi in finale: il segno «1» oscilla fra 1,70 e 1,72, contro il «2» a 4,90 in lavagna. Il pareggio – che qualificherebbe i padroni di casa e si è verificato negli ultimi tre scontri diretti – vale 3,90 volte la puntata.L'Over – che ha prevalso nell'ultimo confronto diretto – è proposto a 1,78, in vantaggio sull'Under a 1,97. L'1-1 è in pole tra i risultati diretti a 6,75, seguito dall'1-0 a 7,5 volte la posta. Lo 0-1, che significherebbe passaggio di turno per la squadra di Vivarini, è invece indicato a 12,50.

MARCATORI – Fra gli uomini di Stroppa i gol decisivi potrebbero arrivare da Ciofani e Tsadjout, entrambi a segno nell'andata in Calabria. Le marcature dei due attaccanti della Cremonese sono offerte a 2,85 e 3,22. I giallorossi si affidano invece a Iemmello a 3,43 e Biasci, anche lui in rete all’andata, visto a 4,35.