Serie B, playoff: il Catanzaro vuole continuare a stupire, ma i bookie premiano il colpo della Cremonese

49 minuti fa



Dall’eliminazione distante una manciata di secondi al sogno Serie A ancora vivo. Il Catanzaro, scampata l’eliminazione nel turno preliminare dei playoff, ospita nella semifinale di andata dei playoff la Cremonese, quarta in regular season, e favorita nella gara del “Ceravolo” a 2.35 sul segno «1» fissato a 3,10. Oscilla invece tra 3,25 e 3,30 il pareggio, risultato uscito nei due precedenti stagionali. Entrambe le sfide sono terminate senza reti, ma per i bookie martedì sera prevale l’Over 2.5, a 1,80, sull’Under 2.5 dato a 1,90. Per quanto riguarda il risultato esatto è in pole l’1-1 a 5,60 mentre il terzo 0-0 consecutivo si gioca a 10.55. Occhio al nervosismo che può accompagnare un match che vale una stagione: un cartellino rosso, ricevuto già otto volte dai lombardi e tre dai calabresi, si gioca a 3,25 mentre la combo espulsione+calcio di rigore sale a 9 volte la posta.