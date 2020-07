Due giornate al termine e la lotta per la zona playoff, in Serie B, è più incerta che mai. Benevento e Crotone hanno già festeggiato la promozione: così per trovare la terza squadra che il prossimo anno giocherà nel massimo campionato italiano bisognerà attendere la fine della stagione regolare. Pordenone e Salernitana, attualmente quarta e ottava della serie cadetta, si giocano tanto in ottica futura al Nereo Rocco. I betting analyst vedono favoriti i padroni di casa - un solo punto nelle ultime tre uscite di campionato - a 2,45, mentre gli ospiti si giocano a 3,05, alla pari con il pareggio. Partita che viaggia sul filo dell’equilibrio vista la grande posta in palio: l’Under, 1,77, è leggermente avanti sull’Over, in lavagna a 2,00. In questa ottica l’1-0 per il Pordenone è in quota a 8,00 mentre quello per la Salernitana a 9,50. E se invece i friulani restituissero il 4-0 subito all’Arechi? Lo stesso risultato in favore dei neroverdi pagherebbe 56 volte la posta.