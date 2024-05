Serie B, preliminari playoff e andata play out: dove vederli in tv e streaming

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Dario Massara; commento Giancarlo MarocchiBordocampo Marco DemicheliSky Sport 252 e in streaming su NOWTelecronaca Daniele Barone; commento Fernando OrsiBordocampo Marina PreselloSky Sport Calcio, Sky sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni;bordocampo Enzo TamborraLa classificata dello scontro sesto-settima affronta la terza, ovvero il Venezia, mentre la quarta, ovvero la Cremonese, sfiderà la classificata del match tra quinta e ottava.

Lunedì 20 maggio ore 20.30, Palermo/Sampdoria contro VeneziaMartedì 21 maggio ore 20.30, Catanzaro/Brescia contro CremoneseVenerdì 24 maggio ore 20.30, Venezia contro Palermo/SampdoriaSabato 25 maggio ore 20.30, Cremonese contro Catanzaro/BresciaLe migliori quattro squadre giocano in due partite di andata e ritorno, così da definire quali giocheranno la finalissima dei playoff di Serie B 2024.La semifinale di playoff è prevista con andata e ritorno. La prima partita si gioca in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare e la seconda in casa della terza e quarta classificata in stagione.

In caso di parità tra andata e ritorno si qualifica alla finale playoff la squadra meglio classificata in stagione, senza supplementari e rigori.Giovedì 30 maggio ore 20.30, finale di andataDomenica 2 giugno ore 20.30, finale di ritornoLa finale di andata si gioca giovedì 30 maggio, mentre il ritorno che deciderà quale squadra verrà promossa in Serie A andrà in scena domenica 2 giugno: club ancora da definire.La finale playoff è prevista con due partite, andata e ritorno. La prima si gioca in casa della squadra con la peggior classifica nella stagione regolare, la seconda in casa della migliore.

In caso di parità tra andata e ritorno viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari e rigori.Supplementari e rigori si disputano solamente se le due squadre hanno chiuso la stagione a pari punti.