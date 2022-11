Per il Benevento di Fabio Cannavaro, dopo il primo successo stagionale ottenuto in casa della Spal allenata da Daniele De Rossi, arriva la sfida contro un altro campione del mondo come Filippo Inzgahi, tecnico della Reggina seconda in classifica. I calabresi si stanno dimostrando una delle squadre più in forma della serie cadetta e per i betting analyst partono avvantaggiati, in quota a 1,87 contro il 4,35 dei giallorossi. Si gioca invece a 3,25 il segno «X». Con in campo la seconda difesa del campionato – la Reggina – e il terz’ultimo attacco, quello del Benevento, per i bookie prevale l’Under 2.5, a 1,63, sull’Over 2.5 offerto a 2,20. Per il risultato esatto invece in pole l’1-0 offerto a 6,25, stessa quota dell’1-1, mentre un nuovo 0-3 come lo scorso aprile sale a 56 volte la posta.