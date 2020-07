Caos in Serie B. Domani terminerà la stagione regolare, ma per avere la classifica finale e definitiva bisognerà attendere qualche giorno, il 6 agosto. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha infatti fissato per giovedì prossimo, a partire dalle ore 15.30, l’udienza relativa al ricorso Trapani Calcio/ FIGC contro la penalizzazione di due punti seguita al tardivo pagamento degli emolumenti di febbraio. Due punti pesanti che, se riassegnati, andrebbero a modificare la classifica e cambiare le gerarchie, a 24 ore dall'inizio dei playout, in programma venerdì 7 agosto (sfida di andata) e venerdì 14 agosto (sfida di ritorno).











Al momento il Trapani è penultimo con 41 punti, gli stessi della Juve Stabia, a meno due del Cosenza, che a 90 minuti dalla fine del campionato giocherebbe i playout con il Perugia (45 punti). Nell'ultima giornata sono in programma Trapani-Crotone e Cosenza-Juve Stabia.