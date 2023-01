. il motivo della scelta è dettato dalla trasferta da incubo che hanno dovuto affrontare i rosanero.. La società allora si è adoperata per trovare un nuovo aereo con destinazione Pescara e partenza alle 3 che. Inevitabile la scelta della Lega Serie B di posticipare la sfida alle 14 di domenica.La vicenda ha fatto andare su tutte le furieche si erano organizzati per la lunga trasferta e che non sono stati menzionati dal club nel post sui social in cui si ringraziavano tutte le parti in causa per il posticipo del match. La Curva Nord 12 diserterà il settore ospiti dello stadio "Del Duca” e ha espresso così il"A causa di questo improvviso rinvio di Ascoli-Palermo non potremo essere presenti.. La nostra trasferta era già cominciata perché il nostro pullman era già partito venerdì sera pronto ad attraversare mezza Italia tra neve e gelo e farsi 13 ore di andata e 13 di ritorno. Altri ragazzi avevano il volo prenotato per Roma e i pulmini prenotati per raggiungere Ascoli. Ovviamente alla notizia del rinvio crolla tutta l’organizzazione con conseguente perdita di danaro e di disponibilità degli autisti del pullman che già arrivato a Messina è costretto a tornare indietro.ma la cosa che ci fa incazzare ancora di più, è di aver letto un comunicato della società dove ringrazia tutti per il rinvio a domenica senza spendere nemmeno una parola per chi come noi fa sacrifici e salti mortali per essere presente a sostenere la squadra solo per passione che poi è l’essenza di tutto. Trovare altri pullman disponibili a meno di 24 ore è stato impossibile e, motivo per cui ci riteniamo costretti a non presenziare nostro malgrado in questa trasferta. Anche stavolta nella scelta dello spostamento si pensa a tutto, a cominciare dalla pay tv e il conto come spesso accade lo pagano i tifosi più veri e noi ultras e invece di trovare una parola da parte dei signori del calcio, la troviamo invece da chi non te l'aspetti dagli ultras dell'Ascoli, nonostante la rivalità, che si mettono a disposizione”.