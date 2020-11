Il Monday Night della Serie B vedrà sfidarsi all’Arechi di Salerno due squadre a caccia di riscatto, dopo le sconfitte nell’ultima giornata, sebbene le posizioni in classifica siano molto diverse. I padroni di casa della Salernitana, infatti, attualmente occupano la sesta piazza mentre la Cremonese è il fanalino di coda della serie cadetta nonostante una rosa che farebbe pensare a ben altri obiettivi. I padroni di casa partono con i favori del pronostico secondo i quotisti che vedono i granata vincenti a 2,12 rispetto al 3,58 degli ospiti con il pareggio in quota a 3,28, risultato peraltro uscito in nove dei 18 confronti diretti. I dodici gol totali segnati dalle due squadre in campionato, riferisce Agipronews, fanno pendere la bilancia per l’Under, a 1,60, rispetto all’Over, dato a 2,20. Così se il 2-0 per la Salernitana si gioca a 9,50, quello per la Cremonese pagherebbe quasi il doppio essendo in quota a 18. Difficile, ma non impossibile, che una delle due squadre possa rimontare uno svantaggio inziale: il Ribaltone dei padroni di casa è dato a 13,25 quello dei grigiorossi lombardi a 19.