E alcuni dei verdetti stanno già per essere emessi, confermando una volta di più l'incapacità di programmare di tanti dirigenti italiani, a tutti i livelli. Non si possono motivare diversamente le rivoluzioni in atto a, due società reduci da grandi delusioni per l'esito della stagione passata - ma molto diverse per come sono arrivate e per quelle che erano le premesse - e forsead un gruppo che di qualità tecniche ne ha da vendere ma che non ha dimostrato altrettanto spessore sotto il profilo caratteriale.arrivato ad un centimetro dalla promozione in Serie A e ora richiamato in fretta e furia per rimpiazzare il deludente Maran.- Benevento e Pisa approfittano della sosta per le nazionali per imprimere la svolta prima che sia troppo tardi, consapevoli di aver costruito organici che meritano ben altro tipo di classifica.- dopo aver allungato l'agonia della gestione Caserta, che già nel post-Genoa era stato ad un passo dall'esonero - e(l'alternativa è D'Aversa)in vista di un ribaltone che viene considerato mai così necessario per dare compattezza e continuità ad un gruppo con tanti elementi di categoria., dove l'indisponibilità a tempo indeterminato di Gattuso avrebbe rappresentato un fardello troppo pesante da reggere per il prosieguo della stagione.- E così anchesi volta pagina e, dopo aver valutato seriamente il profilo di D'Angelo e fatto più di un pensiero su Aurelio Andreazzoli, lUn altro allenatore che conosce molto bene la Serie B e che saràe ricreare quello spirito sbarazzino che era stato il piccolo grande segreto delle ultime due annate ben al di sopra delle aspettative dell'era Gattuso. Con un Fabregas e un Cutrone in più, sognare è lecito.