Per la quinta giornata di Serie B, la Sampdoria ospita il Cittadella a Marassi. Per i padroni di casa di Andrea Pirlo, 16esimi in classifica con soli 2 punti (frutto di una vittoria, due sconfitte e un pareggio, sommati alla penalità di 2 punti in partenza), si tratta di un'occasione da non perdere per scalare la classifica, contro una squadra che li sopravanza (gli ospiti di Edoardo Gorini sono 12esimi con 5 punti, dopo una vittoria, una sconfitta e due pareggi).