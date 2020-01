Pordenone e Venezia si rifanno il look in attacco. I due club ieri hanno trattato con profitto lo scambio tra Monachello e Bocalon, con conguaglio in favore dei veneti. I giocatori hanno dato il loro assenso all’affare e si va verso la fumata bianca già oggi. Il Pordenone ha virato su Bocalon dopo le difficoltà ad arrivare a Moreo dell’Empoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa si attende invece solo l’ok dalla Fiorentina per il prestito del difensore Ranieri.