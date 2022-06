con tante piazze storiche che si contenderanno la promozione in Serie A.retrocesse insieme al Venezia. Di conseguenza, si prospettano anche grandi movimenti di mercato.Protagonista assoluto grazie ai suoi 20 gol della cavalcata che ha portato il Lecce ad essere promosso in Serie A. Massimo Coda, vorrebbe all'età di 33 anni provare a confermarsi anche nel massimo campionato.che sperano di ingaggiarlo e avere un centravanti che conosce alla perfezione la categoria.Le strade tra il Palermo e Brunori sono sempre più vicine a proseguire insieme. Questa mattina, come raccontato da calciomercato.com,Anche il Cagliari aveva provato ad ingaggiare il giocatore.Era uno degli obiettivi del Parma e in particolare di Fabio Pecchia, che Luca Zanimacchia lo ha allenato nella passata stagione alla Cremonese.Dopo il mancato arrivo di Brunori,Il club sardo si incontrerà nei prossimi giorni con il Benevento per provare a trovare l'accordo.