I playoff si sono chiusi da una settimana, consegnando così agli archiviDue lotte serrate, nei Gironi A e B, per la promozione diretta e poi, che partita dopo partita si è ritagliato una post season destinata a entrare nella leggenda del club. Ma sono stati tanti i protagonisti, sia in positivo che in negativo, andiamo quindi a scoprirli.Un connubio, quello tra il bomber di proprietà della Juventus e il club rosanero, che ha permesso alla squadra diconquistando un'inattesa promozione in Serie B al termine della roulette playoff giocata alla grandissima.: gli uomini di Javorcic, tra le migliori difese d'Europa e primi in tutta la C per punti conquistati (), sono riusciti a tenersi dietro ildi Mirabelli, mentre i Canarini hanno combattuto fino all'ultima giornata contro una, chiudendo il campionato con ben 88 punti., che nonostante qualche incidente di percorso ha archiviato la pratica promozione con largo anticipo rispetto alle altre prime, concedendosi anche un po' di ferie anticipate in vista del salto di classe.Con voti importanti, tra il 7 e l'8, troviamo le sorprese, capace di chiudere il campionato regolare al terzo posto (davanti alle retrocesse dalla B Pescara e Virtus Entella), e, a sua volta terza nel Girone A e capace di arrivare fino alla semifinale playoff., beffata solo da un Modena inarrestabile, che non arriva all'8 per la. Bene anche la, che dopo il buon ottavo posto in stagione regolare ha disputato una discreta post season confermando quanto di buono fatto negli ultimi anni: certo,, ma il percorso di crescita dei ragazzi bianconeri merita un voto positivo. Così come lo meritano: realtà del Girone C che si sono confermate ad ottimi livelli, a dimostrazione della bontà dei rispettivi progetti sportivi, che anno dopo anno sta trovando la propria dimensione ai piani alti della categoria.Deludente, invece, la stagione del, che ha mancato ancora una volta il salto di categoria nonostante gli investimenti e la rosa di alto profilo.per i veneti, salvati dal secondo posto in campionato e dalla finale playoff (come la passata stagione). Male, invece,, partite tra le favorite assolute nel Girone B e arrivate a -23 dal primo posto del Modena.. Così come a quella del Renate, che dopo: insufficienza grave per il più classico degli ''. Inevitabile poi la bocciatura per tutte le retrocesse:, che lasciano la Serie C con un deludente voto in pagella. A chiudere il cerchio non può che esserci il, certo non per demeriti della squadra, costretto ad abbandonare il campionato per i problemi societari. Non classificabile la stagione degli etnei, che pure avevano visto nella prima parte di campionato anche l'esplosione di un Luca Moro che rimane da 9 in pagella nonostante tutto.