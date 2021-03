Dopo l'anticipo tra Pisa e Spal, che ha visto vincere gli uomini di D'Angelo, si gioca il resto della 29esima giornata di Serie B. Alle 17 in programmadue match che mettono in palio punti importanti per restare in B e per salire in Serie A. Alle 19 tocca achiude la serata Pescara-Ascoli.