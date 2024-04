Serie B, si riapre la lotta per il titolo: lo stop del Parma lancia il Como all’inseguimento in quota

48 minuti fa



il Parma si è fermato ancora e, dopo il pareggio con il Sudtirol, i bookmaker riaprono la lotta per il titolo: il Como, dopo la terza vittoria consecutiva, vede dimezzata la propria quota. Una settimana fa i lombardi si giocavano a 11, mentre oggi sono offerti a 6,50. Gli esperti vedono, però, ancora il Parma nettamente avanti per il successo finale, a 1,15. Venezia e Cremonese, invece, inseguono a 10. Per la promozione fa ancora un salto in avanti la Sampdoria che, dopo il pareggio a Palermo, vede la prossima Serie A a 4,50. Il Como guida il gruppo degli inseguitori del Parma e si gioca a 1,45, mentre Cremonese e Venezia vedono il ritorno nel massimo campionato a 1,85. Ci crede ancora il Catanzaro, saldamente in zona playoff nonostante i risultati altalenanti dell’ultimo mese, ed è visto a 4,50. Stessa quota per il Palermo, che ha perso terreno ed è rimasto senza vittorie negli ultimi tre turni.