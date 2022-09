La quinta giornata di Serie B si conclude questo pomeriggio (ore 16.15) con la sfida al "Mazza" tra Spal e Venezia. La formazione di Venturato cerca conferme dopo il bel pareggio strappato al Bari, in rimonta, nell'ultimo turno, mentre per il Venezia di Javorcic si tratta già di un appuntamento da non fallire dopo la sconfitta interna col Benevento e la sola vittoria conquistata nelle prime 4 partite.