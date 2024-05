Serie B, Spezia-Venezia: i liguri vedono la salvezza, in quota lontano il colpo ospite per sognare la promozione

38 minuti fa



Spezia e Venezia, tutto in novanta minuti: i liguri devono vincere per sancire la salvezza, mentre gli ospiti inseguono i tre punti per sognare la promozione diretta, sperando in notizie positive da Como-Cosenza. Secondo i betting analyst, in quota comanda il segno «1», proposto tra 2,10 e 2,35, mentre per il colpo esterno degli uomini allenati da Paolo Vanoli si sale a 3. Il pareggio, che di certo non serve ai veneti e potrebbe non bastare nemmeno ai bianconeri per evitare i playout, si attesta a 3,40.



L’alta posta in palio e la necessità per entrambe le squadre di centrare i tre punti fa propendere gli analisti verso il Goal, quotato a 1,60 e in vantaggio sul No Goal, che invece vale 2,15 volte la posta. Più equilibrato il confronto tra Over e Under, proposti rispettivamente a 1,80 e 1,87. Ecco, quindi, che tra i risultati esatti comanda l’1-1, proposto a 6, seguito dall’1-0 a 8,50 e dal 2-1 a 9.