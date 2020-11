Si gioca oggi, alle ore 14, la prosecuzione del match sospeso ieri tra Venezia ed Empoli. Lo riferisce la Lega Serie B: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto della decisione dell’arbitro di interrompere, al 16° minuto del secondo tempo, la gara VENEZIA – EMPOLI, valida per la 6a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, in programma sabato 31 ottobre 2020, per la sopravvenuta carenza di visibilità a causa della fitta nebbia;



in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB;



dispone che la prosecuzione della gara VENEZIA – EMPOLI, valida per la 6a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/ abbia luogo nella giornata di domenica 1° novembre 2020 con inizio alle ore 14.00".