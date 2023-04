Cagliari e Frosinone chiudono il programma di sabato 15 aprile della Serie B, che vede in scena la 33° giornata. All’Unipol Domus, gli uomini guidati da Claudio Ranieri cercano punti fondamentali per allontanare gli assalti di Palermo e Modena e blindare la propria posizione in zona playoff. Gli ospiti, invece, vogliono dare continuità al successo contro l’Ascoli, per mantenere l’ampio margine in ottica promozione diretta. Si prospetta, quindi, una partita molto equilibrata, con l’«1» leggermente avanti ma con quota comunque molto alta, proposto a 2,50. La vittoria della squadra di Grosso, invece, oscilla tra 3 e 3,05, mentre il pareggio tra 3 e 3,10. Per quanto riguarda il numero di gol segnati, l’Under è nettamente favorito a 1,60, contro il 2,20 dell’Over. Assoluto equilibrio anche sulla capacità o meno di entrambe le squadre di andare a segno, con il Goal a 1,82 e il No Goal a 1,88. Numeri che rendono l’1-1 il risultato esatto ritenuto più probabile, a 5,50, seguito dall’1-0 a 7,50, dallo 0-0 a 8 e dallo 0-1 a 8,50.