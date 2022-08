Sarà una lotta fino all'ultima giornata per la conquista del primo posto in Serie B. E' quanto dicono le quote dei betting analyst, che vedono quasi un testa a testa tra il Genoa e il Cagliari per la vittoria del campionato cadetto. Il successo finale dei liguri è visto a 3,50, mentre i sardi si giocano a 4,50. Insegue il Parma, candidato seriamente alla prima posizione nonostante i due pareggi nelle prime due gare: per i ducali la quota sale a 7. Più indietro tutte le altre contendenti al titolo: insegue infatti a 15 il quartetto formato da Benevento, Brescia, Frosinone e dal neopromosso Palermo. Il Venezia, che punta a tornare subito in massima serie, è più indietro a 17, mentre il Bari di De Laurentiis si gioca a 26.